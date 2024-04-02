مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22 | وصلة عتاب بين خالد النبوي ونجله داخل المستشفى

شهدت الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، خاصة بعد المشاجرة التى نشبت بين مروان - نور النبوي، ومجموعة من الشباب داخل إحدى الملاهي الليلية، بسبب غيرته على مادي - مايان السيد، وتطور الأمر ووصلت الأمور إلى إصابة مروان ونقله إلى احدى المستشفيات.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 22

توالت أحداث الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم، وشهدت أحداث مثيرة للغاية، فبعد إفاقة مروان - نور النبوي، فوجيء بوجود والده مختار - خالد النبوي، يجلس بجانبه للاطمئنان على حالته الصحية.

مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم الحلقة 22| وصلة عتاب بين خالد النبوي ونجله داخل المستشفى

ومن ثم دار بين الأب ونجله وصلة عتاب وحديث مؤثر للغاية عن طريقة تعامل مختار مع أبنائه منذ وفاة زوجته ميسون - سولاف فواخرجي، الذي يراها الأبناء خاطئة بشكل كبير ولا تصلح للجيل الحالي ولا يمكن أن يحل الاب مكان الأم بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي استقبله مختار من نجله بصمن وتمالك دموعه، ومن ثم وعد مروان بأنه سيعيد تفكيره في كل الأمور التي تتعلق بإدارة المنزل ومعاملته لأبنائه.

مسلسل إمبراطورية ميم

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي تشويقي مليء بالمواقف الاجتماعية والإنسانية والأسرية ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة وعلاقة الآباء بالأبناء فى مختلف الأعمار.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطوية ميم مواعيد عرض الحلقات

تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم يوميا على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، وتتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميًا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن تتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.