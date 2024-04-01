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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22.. معاهدة صُلح بين نور النبوي ومايان السيد

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الكثير من التطورات والمفاجآت خاصة بعد الخلافات الكبيرة التى نشبت بين مروان - نور النبوي، و مادي - مايان السيد.

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 22 

 وتوالت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22، إذ شهدت دخول مروان - نور النبوي، المستشفى وتعرضه لعدة إصابات إثر مشاجرة حدثت بينه وبين مجموعة من الشباب بسبب غيرته على مادي - مايان السيد، وتوتر العلاقة بينهما خاصة بعد ذهاب والده مختار - خالد النبوي، لها وطلب منها الابتعاد عن نجله تماما لتغير سلوكه منذ معرفتها.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل الحلقة 22 

ومن ثم حرص مروان - نور النبوي، على الذهاب إلى مادي - مايان السيد، عقب من المستشفى، ويدور بين الثنائي حديثا مطولا ينتهي بتصالح الطرفين وعودة علاقتهم من جديد بعد فترة الخلاف التي نشبت بينهما خلال الحلقات الماضية، واعترف كلا منهما بمشاعر حبه تجاه الآخر.

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 22.. نقل نور النبوي للمستشفى

مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي ملخص الحلقة 21

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

يعيد الفنان خالد النبوي، تقديم قصة إمبراطورية ميم ، بالشكل الذي كتبه الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والتي سبق وقُدمت في فيلم سينمائي، بالاسم ذاته، عام 1972،  بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، وكتب له المعالجة السينمائية والسيناريو والحوار نجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال.

وهذه القصة، كانت ضمن مجموعة قصصية لإحسان عبد القدوس، بعنوان "بنت السلطان" والتي صُدرت عام 1965، وتتناول قصة أب لديه 6 أبناء، اختار لهم جميعاً أسماء تبدأ بحرف الـ"ميم"، لتكون لديه "إمبراطورية ميم"، وعمل طوال حياته على تربية أولاده بناءً على قواعد ومبادئ، كما فرض سيطرته الكاملة عليهم، لكن عندما يصل أكبر أبنائه لمرحلة الشباب، يُفاجئ به يطلب إجراء انتخابات في البيت لتحديد من يتولى إدارة المنزل، فيشعر أنه قد يفقد سلطته، ورغم ذلك يوافق على مقترح ابنه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يتكون من 30 حلقة وهو معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ويشارك فى بطولته أمام خالد النبوي مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عزالعرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، نورهان منصور، عمر زهران، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سلامة.

مايان السيد تنشر مقطع فيديو لـ صدامها مع مختار أبوالمجد فى "إمبراطورية ميم"

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