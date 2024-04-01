نور النبوي لـ"الدستور" : تمردي على والدي فى إمبراطورية ميم بعيد عن الحقيقة والحلقات المقبلة تحمل مفاجآت

خطف الفنان الشاب نور النبوي، الأنظار بشخصية "مروان" التي يُجسِّدها في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، وهو الابن الأكبر للنجم خالد النبوي، خلال الأحداث فى إمبراطورية ميم، الذى يعد أحد أهم الأعمال الضخمة التي تنافس في موسم مسلسلات رمضان الحالي.

نور النبوي يكشف لـ "الدستور" كواليس إمبراطورية ميم

تصدر نور النبوي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب عرض حلقات عديدة من مسلسل إمبراطورية ميم، التى شهدت انتصار صوت أبناء الإمبراطورية، ووافق مختار - خالد النبوي، على إجراء انتخابات داخل المنزل لكنه ما زال غير مقتنع تماما بالفكرة، وذلك بعد إصرار من أبنائه على أن هذه الانتخابات ستجعلهم يحملون عنه الكثير من المسئولية وعلى رأسهم البرنس مروان - نور النبوي، الذي يتمرد على قرارات والده طوال الوقت.

"الدستور" تواصلت مع الفنان الشاب نور النبوي، الذي أعرب عن سعادته البالغة بمشاركته فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، مشيرا إلى أن المخرج محمد سلامة هو الذي رشحه للدور، وهو ما يفخر به فى ثانى تعاون بينهما بعد نجاحها معا فى مسلسل راجعين ياهوى رمضان قبل الماضي.

وبسؤاله عن ردود الأفعال التى يتلقاها خاصة أن منذ بداية الأحداث تشهد العلاقة بينه وبين مختار أبو المجد - خالد النبوي، والده فى العمل أيضا حالة من التوتر، أكد "نور" أن ردود الأفعال مبهرة للغاية، مشيرا إلى أن الجمهور متفاعل مع كل المشاهد بشكل مميز.

نور النبوي لـ "الدستور" : تمردي على والدي فى إمبراطورية ميم بعيد عن الحقيقة.. ويعطينى مساحة كبيرة من الحرية والثقة

وعن لقب "البرنس" الذي اتخذه من داخل الأحداث وقرب الشخصية منه فى الواقع قال نور : هناك أشياء متشابهة بيني وبين شخصية "مروان"، وهي حب الحياة والتفاؤل والاعتماد على النفس، لكنه يختلف تمامًا عن شخصيته الحقيقية في التمرد مع والده والاختلاف معه فى قراراته، قائلا: فى الحقيقة أنا ووالدى خالد النبوي أصدقاء واستمع جيدا الى آراءه وفى المقابل يعطيني والدى مساحة كبيرة من الثقة والحرية، ودائما اكون على يقين أن قراراته كلها صائبة لا يمكن أن أتعامل معه فى الواقع بهذا الأسلوب أو بعدم التفاهم كما يحدث فى العمل، وكل المشاهد والمواقف لها مدلولات كثيرة ستظهر للجمهور خلال الحلقات المقبلة التي تحمل الكثير من المفاجآت، وتناقش العديد من القضايا الأسرية والاجتماعية وعلاقة الآباء بالأبناء.

نور النبوي : أرفض الوساطة ونصائح والدي بالنسبة لي هى الأساس

وأكد النبوي، أنه دائما يعمل بنصائح والده على التركيز والتعلم والاجتهاد واختيار الأدوار بعناية فائقة، من أجل الحفاظ على الأصول الفنية وتقديم أعمال تحترم عقلية المشاهد، مشددا على أن تجسيده لدور نجله فى الأحداث يحمله مسؤولية كبيرة ويشعره براحة فى نفس الوقت، مؤكدا أنه دائما يحب الاعتماد على النفس ويرفض الوساطة مشيرا إلى أنه بدأ المجال في أمريكا وشارك في العديد من أدويشن التمثيل لتقديم المسرحيات والأعمال وفعلت ذلك في مصر ذهبت للعديد من ادوشين التمثيل وتم اختياري بناء على ذلك وليس اعتماد على اسم والدي الذي افخر به فى كل وقت وكل مكان.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقات والقنوات الناقلة

عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 06.05 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عزالعرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، نورهان منصور، عمر زهران، وغيرهم، والعمل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، من إنتاج شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

امبراطورية ميم

مسلسل امبراطورية ميم

امبراطورية ميم