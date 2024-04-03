موعد إعادة وقنوات عرض الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب

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كثر البحث عبر موقع الأكثر شهرة “جوجل”، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد عرض وقنوات مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها نخبة من ألمع النجوم.

وترصد “الدستور” موعد اعادة وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 23، في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 23

يعرض صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الـ 23 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

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مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 23

انكشفت سر سماسم (سيمون) وهو إخفاؤها لنجلها معتز (أحمد جمال سعيد)، وزواجها قبل زواج إسماعيل الغول (رياض الخولي) منها، وتصاعد الأحداث حتي شعرت عائلة آل ضرغام بالسعادة بسبب الثأر.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 24

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 24 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

تعرض الحلقة الرابعة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل عايدة (غادة عبدالرازق) التي تعمل عالمة حشرات، حيث تستخلص سموم العقارب، وتدخل في دائرة الثأر بسبب عادات وتقاليد الصعيد، وتتصاعد دائرة الأحداث.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.