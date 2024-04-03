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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. مختار أبو المجد يُفكر في الظهور في برنامج الإعلامي كريم

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر متابعو مسلسل إمبراطورية ميم الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، أحداثًا مثيرة في حلقاته الأخيرة، بعد أن كشف مختار أبو المجد أنه يُفكر جديًا في الظهور في برنامج الإعلامي كريم، الذي أصبح الذراع الإعلامي لشركة يحيى شاكر للاستثمار العقاري، والتي تُحاول الاستحواذ على منزل مختار أبو المجد والمربع السكني الذي قطن فيه في منطقة المعادي.

مسلسل إمبراطورية ميم.. مختار أبو المجد يجهز خطته

يبدو أن مختار أبو المجد يجهز خطة ضد شركة يحيى شاكر بعد أن بدأوا الضغوط بشدة عليه، لإجباره على بيع منزله، حيث أبدى في الحلقة 23 رغبته في الظهور مع الإعلامي كريم طليق مي، والذي يعمل لصالح يحيى شاكر وشركته، ويُحاول هو الآخر ممارسة الضغوط على السكان الرافضين لبيع منازلهم رغم الإغراءات المالية الكبيرة التي تقدمها الشركة، ومن بين الرافضين طليقته مي والتي تعيش رفقة طفلتهما داخل المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 23

وتُعرض الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم الليلة في الساعة 10:45 مساءً، على شاشة DMC.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

وتُعرض الحلقة الثالثة والعشرون على قناتي DMC و DMC Drama.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 23 وأبرز أحداثها

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 23

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. مايا تنفعل على مادي بسبب تصرفاتها (فيديو)

إمبراطورية ميم الحلقة 23 | خالد النبوى يتفاجأ بوجود مايان السيد فى المنزل

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى.. حلا شيحة.. نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق.

والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

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