مسلسل محارب.. ملخص الحلقة 23

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل محارب تصاعدا في الأحداث بعد العثور على هواتف رجل الأعمال العزازي وأثارت الفضول كيف ستغير تلك الهواتف مسار حياة محارب.

مسلسل محارب الحلقة 23

لتتواصل الأحداث بزيارة حسام الجيوشى المحامي الذي يؤدى دوره الفنان أحمد زاهر البلوجر "راندا"، التي تؤدى دوره "ملك"؛ وقيامه بضربها بعد تهديده للعثور على هواتف العزازي ووصفي.

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في الوقت ذاته، كشفت البلوجر"راندا" عن فتح هواتف العزازي ووصفي واطلاعها على صفقات حسام المحامي وزوجة العزازي، حيث طلبت منه 20 ألف دولار مقابل السكوت عن ما اطلعت عليه.

لتغير العثور على هواتف رجل الأعمال العزازي مسار مسلسل محارب لظن أن هذا سيخفي ما عليه من أسرار ومستندات توضح حجم السرقات المالية.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 24

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.