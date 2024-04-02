مسلسل محارب الحلقة 23.. حسن الرداد يغيب عن عزاء شقيقه

مسلسل محارب الحلقة 23.. غاب الفنان حسن الرداد "محارب"، عن عزاء شقيقه.

مسلسل محارب تفاصيل الحلقة 23

لم يعلم محارب بانتحار شقيقه ابراهيم ومفارقته الحياة بعد إصابته بانهيار العصبي وانكاره التهم المنسوبه له ليفر من قوات الامن ويتخلص من حياته قفزا من الشباك.

يستمر محارب في الهروب خاصة بعد مقتل الشاهد الثاني في قضية مقتل رجل الاعمال العزازي ومواصلة اتهامات الافتراء بأن محارب هو الجاني.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 24

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب للفنان حسن الرداد

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.