الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر المسجد الحلقة 24.. تاريخ بناء الكعبة المشرفة

سر المسجد
سر المسجد

تناولت احداث الحلقة 23 من مسلسل سر المسجد تاريخ بناء الكعبة وقال الشيخ صلاح تعتبر الكعبة المشرفة هي أول بيت للمسلمين، وقبلتهم في الصلاة، مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن قصة بناء الكعبة وكيفية بنائها. 

أحداث الحلقة 24 من مسلسل سر المسجد 

فقد وردت قصة بناء الكعبة في السنة النبوية أن سيدنا إبراهيم أخبر ابنه إسماعيل عن أمر ربه ببناء الكعبة.

وقد أشار إلى تلة مرتفعة، وهي موضع رفع القواعد التي وضعتها الملائكة، ثم بدأ سيدنا إسماعيل بتحويل الحجارة ليبني سيدنا إبراهيم الكعبة.

بناء الكعبة في عهد الرسول

قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، اجتمع كبراء قريش ليناقشوا تجديد الكعبة، حيث قد أصابها تصدع في الجدران، بعد أن بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام من قبل.

اشتركت جميع قبائل قريش في بناء الكعبة، حيث أرادوا رفعها وتسقيفها، لهذا قاموا بهدمها أولًا، ثم جمعوا الحجارة لبنائها.

ولكن اختلفوا في موضع الركن لعدة أيام. وقد اجتمعوا على أن أول من يدخل عليهم المسجد يحكم بينهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من دخل المسجد، وأجمعوا أن يحدد هو موضع الركن.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 24

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مسلسل سر المسجد الحلقة 24.. لماذا سمي المسجد الحرام بهذا الاسم؟

مسلسل سر المسجد الحلقة 23.. تعليم الأطفال التحلي بالصبر

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

 

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