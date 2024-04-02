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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 23.. هل يستسلم زاهر لـ نيرمين الفقي؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 23.. يتجدد النقاش بين الفنان احمد زاهر "حسام الحيوشي" والفنانة نيرمين الفقي "جيجي" بعدما عثر على الهواتف المسروقة.


مسلسل محارب تفاصيل الحلقة 23

يسلم الجيوشي هواتف العزازي المسروقه لزوجته جيجي، بعد مساومات كثيرة مقابل الحصول على نصف ميراثها من زوجها، فهل استسلم زاهر لنيرمين.

وطمأن الجيوشي زوجة العزازي "طول ماانتي ماشية ورايا هتكسبي" وذلك لابلاغها انه سيحصل على النسخ الموجوده من الهواتف بمقابل مليونا حنيها، ومحو اي نسخه اخرى قد تثير قلقها وتهدد حياتها.

استغل الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ماحدث من سرقة هواتف زوج نيرمين الفقي ليساومها اما ان يتدخل لحل مشكلتها مقابل نصف ميراثها من زوجها.

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مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 24

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

 

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

 

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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