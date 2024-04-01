الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أمينة النقاش: أتمنى أن يكون لدى مصر مشروعًا ثقافيًا نهضويًا

الكاتبة الصحفية أمينة
الكاتبة الصحفية أمينة النقاش

قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي إن هناك العديد من الآمال والتوقعات في ما يتعلق بالحالة الثقافية والإعلامية في مصر، أولها أن يكون لدى مصر مشروع ثقافي نهوضى يستنهض همم الثقافة الجماهيرية في كل أنحاء الجمهورية ويعيد دورها الباهر في التنوير وتقديم مواهب جديدة وخبرات جديدة في المسرح والفنون التشكيلية والشعبية وكافة أنواع الفنون كما كانت في السابق، ويرسخ لقيم جديدة مهمة في الجمهورية الجديدة مثل قيم المواطنة ويعلي من قيمة العمل والاجتهاد والصعود الاجتماعي بالكفاءة وليس بالواسطة وليس بالمال ويعظم من قيمة العلم والاجتهاد والبحث ويكافح التطرف بكل أنواعه سواء كان اجتماعي أو تطرف ديني، ويواجه حتى حين يفعل ذلك فهو يساهم مع الدولة في حل مشكلة الإسكان وزيادتها بما يطرحه هذا المشروع من قيم جديدة تتعلق بجودة الحياة وأهمية التعليم وأهمية الصحة وأن يعيش الأبناء في مناخ صحي يقدم لهم الخدما الاساسية في الحياة بشكل متوفر وراقي وبشكل متساوى للجميع.

وأعربت النقاش لـ"الدستور" قائلة:"أتمنى فى الفترة القادمة النظر الى حالة الإعلام المصرى، وان تكون هناك سيادة لحرية الرأى والتعبير فى كل المجالات، وتطوير للإعلام القومي المصرى بحيث يصبح منبر بين كل التيارات والثقافات وان نبحث عن شكل جديد لملكية الإعلام القومي سواء كان مقروء أو مسموع أو مرئى وهو ما يسمح بان تكون الملكية للدولة والإدارة مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية بحيث تصبح حرية الراى والتعبير ملمح رئيسي من ملامح الفترة الرئاسية القادمة".

ويعقد مجلس النواب جلسة حلف اليمين الدستورية للولاية الثانية للرئيس السيسي، غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابًا للمصريين.

الكاتبة الصحفية أمينة النقاش جريدة الأهالى الحالة الثقافية والإعلامية الثقافة الجماهيرية , الرئيس السيسي

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