مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. يُسيطر الحزن على “حنان” بعد تحديد موعد زفافها على “عبد ربه”، وتدخل في حالة انهيار.

وفي الحلقة السابقة، اكتشف “جمال” خيانة زوجته سميحة مع “رباح”، ونجح في ضبطهما متلبسين داخل شقة الأخير.

يفشل “جمال” في الانتقام من زوجته وعشيقها “رباح”، فقد وجه السلاح لهما إلا أن "رباح" نجح في استخلاصه منه وأمر "سميحة بمغادرة المكان.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب



والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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