الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. الحزن يسيطر على "حنان" مع قرب موعد زواجها

دينا فؤاد
دينا فؤاد

مسلسل حق عرب الحلقة 24..  يُسيطر الحزن على “حنان” بعد تحديد موعد زفافها على “عبد ربه”، وتدخل في حالة انهيار.

وفي الحلقة السابقة، اكتشف “جمال” خيانة زوجته سميحة مع “رباح”، ونجح في ضبطهما متلبسين داخل شقة الأخير.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. سامح الغول يطرد ميسون بعد اعترافها

مسلسل سر المسجد الحلقة 24.. ما هو عام الفيل؟

يفشل “جمال” في الانتقام من زوجته وعشيقها “رباح”،  فقد وجه السلاح لهما إلا أن "رباح" نجح في استخلاصه منه وأمر "سميحة بمغادرة المكان.

 

txt

وفاء عامر: الوجوه الجديدة فى "حق عرب" مليئة بالحيوية ومهارتهم التمثيلية مميزة

txt

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. أحمد العوضي يفقد عقله ويضرب والدته

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. سميحة تبلغ جمال بحملها والأخير يصدمها

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. عبد ربه يستولي على ممتلكات "صباح" ويُطلقها

txt

سيرين خاص تكشف أسباب ودوافع تعاقدها على مسلسل "مليحة"

txt

أحمد العوضي لـ"الدستور": عناصر العمل الدرامي اكتملت بـ"حق عرب".. والمنافسة لا تشغلني

txt

الصور الأولى من فيلم "شقو" لعمرو يوسف والاعلان الرسمى يتجاوز ال١٠ مليون مشاهدة

txt

أكاذيب وتأويل غير صحيحة.. نتفلكس تثير الجدل من جديد بمسلسل "وصايا موسى"

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. الصراع يحتدم بين مازن و"عرب السويركي"

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أبطال مسلسل حق عرب


والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

يهمك أيضا:

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة والعشرين من حق عرب حق عرب الحلقة ٢٤ الحلقة ٢٤ من مسلسل حق عرب الحلقة ٢٤ مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

وفاء عامر: الوجوه الجديدة فى "حق عرب" مليئة بالحيوية ومهارتهم التمثيلية مميزة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. أحمد العوضي يفقد عقله ويضرب والدته

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. سميحة تبلغ جمال بحملها والأخير يصدمها

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. عبد ربه يستولي على ممتلكات "صباح" ويُطلقها

سيرين خاص تكشف أسباب ودوافع تعاقدها على مسلسل "مليحة"

أحمد العوضي لـ"الدستور": عناصر العمل الدرامي اكتملت بـ"حق عرب".. والمنافسة لا تشغلني

الصور الأولى من فيلم "شقو" لعمرو يوسف والاعلان الرسمى يتجاوز ال١٠ مليون مشاهدة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى