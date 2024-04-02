مسلسل حق عرب الحلقة 23.. أحمد العوضي يفقد عقله ويضرب والدته

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. أنغام “كارولين عزمي” تكتشف سقوط “عرب” في فخ إدمان المواد المخدرة، وتتدخل لمنعه من تعاطي الجرعة فيعتدي عليها بالضرب قبل أن تتدخل والدته سلوى عثمان.

مسلسل حق عرب الحلقة 23

“عرب” يفقد السيطرة على نفسه، ويقوم بتعنيف والدته ودفعها على السرير، وينهار باكيًا ويتخذ قرارًا بالتخلص من إدمان المواد المخدرة دون اللجوء للمصحات.

مسلسل حق عرب .. “عبد ربه” يستولي على ممتلكات “صباح”

يدخل عبدربه الى منزل والد صباح الجياش، ويجبرها على التنازل عن جميع ممتلكاتها تحت التهديد، ويقرر تطليقها بعد الاستيلاء على ممتلكاتها.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف ا.