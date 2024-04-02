الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. سميحة تبلغ جمال بحملها والأخير يصدمها

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. اكتشف “جمال” العلاقة غير المشروعة بين زوجته “سميحة” و"رباح" ونجح في ضبطهما متلبسين داخل شقة رباح.

أخرج “جمال” سلاحة الناري مهددًا بقتل “سميحة” وعشيقها، قبل أن ينقض عليه "رباح“ وليد فواز، وينجح في الاستيلاء على سلاحه الناري.

مسلسل حق عرب  تفاصيل أحداث الحلقة 23

أبلغت “سميحة” والده زوجها، بخبر حملها، إلا أن “جمال” أبلغها أنه غير قادر على الإنجاب فهو مصاب بالعقم، إلا أن “سميحة" تأمره بالتعاون مع "رباح"، فيدخل في حالة صدمة.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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