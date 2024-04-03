مسلسل حق عرب.. موعد إعادة الحلقة 23: فرح عبد ربه وحنان

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 23 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين متابعي الدراما الرمضانية حيث شهدت الحلقات السابقة أحداث مثيرة منها تعذيب السويركي على يد مازن ويرغب المشاهدين في معرفة التفاصيل.

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 23

وتعرض إعادة الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، ذهاب صباح وفاء عامر، لعرب السويركي للاطمئنان عليه، وعند حديثها معه دخل صديقه محسن ليخبره بأن فرح عبد ربه (رياض الخولي) على حنان الغرباوي غدا في منطقة المغربلين.

ويستقبل عرب السويركي وصباح الخبر بصدمة شديدة وتنتهي بذلك أحداث المسلسل.

وشهدت الحلقة 23 إحضار عبد ربه (رياض الخولي) موظف الشهر العقاري لمنزل صباح القديم، ويجبرها على التنازل عن كل ما تملك له، وبالفعل تمضي على التنازل، وبعد تنازلها يطلقها عبد ربه.

وشهدت الحلقة أيضا ذهاب جمال عطوة للشقة التي تجتمع فيها زوجته سميحة مع رباح ويهددهم بالسلاح ولكن رباح يشتبك معه وينتهي الأمر إلى تفوق رباح وضرب جمال واخذ السلاح منه ويأمر سميحة بأن تعود للمنزل وكذلك جمال عطوة.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، الكثير من الأحداث المختلفة والتي ستشكل كثير من توقعات النهاية.

وكشفت الحلقة ذهاب جمال عطوة، لشقة سميحة زوجته ورباح ابو الدهب، والتي يتقابلان فيهما، وتنتهي أحداث الحلقة بفتحه باب الغرفة عليهما وتهديدهما بالسلاح.

وشهدت الحلقة ايضا معاناة عرب السويركي مع الإدمان، واحساسه بارهاق شديد نتيجة أعراض انسحاب المخدر، وطلبه من صديقه محسن بأن يحضر له جرعة مخدرات لتعاطيها لكي يهدأ.

وسمعت والدته حديثه مع صديقه لتعنفه وتقول له: مش هسيبك تدخل في الدوامة دي وانا معاك وجنبك لغاية ما تخف.

وسردت صباح ( وفاء عامر)، خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، لمحاسن شقيقة حسنية الداية حقيقة رضاعة انغام ابنة جلال السويركي على عرب، مؤكدة لها أن انغام عند ولادتها لم تتقبل لبن وفاء عامر وعندما طلبت من ماجدة (زوجة جلال السويركي) أن ترضعها رفضت وقال لها انها تعاني من ورم ولا تستطيع أن ترضعها.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

وعندما علمت صباح هذا خافت على عرب ابنها وتولت إحضار لبن لماجدة لرضاعته واخبرتها بأن هناك رجل خير يقوم بتوفير هذا اللبن للأبناء الأيتام.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.