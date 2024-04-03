رياض الخولى يضرب ابنته لزيارتها عرب السويركى.. أحداث الحلقة 23 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، تعدي المعلم عبد ربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، بالضرب على ابنته أنغام فور علمه بزيارتها لعرب السويركي بعد تعديه بالضرب عليه بمساعدة رجاله في الحلقة السابقة.

مسلسل حق عرب

وقالت أنغام لوالدها: "لازم أفوقك وأرجعك لعقلك، عشان خاطري، عرب في حالة صعبة ومش قادرة أشوف حد بيأذيه حتى لو أنت، ولازم أعرف سبب عداوتك ليه، دا أنا حبيته من حبك فيه".

مسلسل حق عرب

ويرد عليها قائلا: "لو عرب آخر راجل في الدنيا مش هتتجوزيه ياأنغام".

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف ا.