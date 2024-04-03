رياض الخولى يجبر زوجته على التنازل عن حقوقها وبالنهاية يطلقها.. أهم أحداث الحلقة 23 من "حق عرب"

“لازم أتصرف وأشوف ابني، مش هسيب ابني يضيع من إيدي مش كفاية اتربى بعيد عني” هذه الجملة قالتها المعلمة صباح الجياش والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر لـ محاسن الخادمة، وذلك في أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب .

وفور محاولتها الخروج للاطمئنان على نجلها عرب السويركي، تفاجأت بحضور زوجها المعلم عبد ربه وبرفقته موظف من الشهر العقاري لإجبارها على توقيع التنازل عن كل ممتلكاتها.

مسلسل حق عرب

وقال لها المعلم عبد ربه: "التنازل ده تمن سكوتي عن خيانتك ليا وأن أسترك أدام بناتك"، وبعد تنازلها عن كل حقوقها، قام المعلم عبد ربه بتطليقها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف ا.