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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

حق عرب
حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. قررت “صباح” وفاء عامر، التوجه إلى مكان تواجد “عرب السويركي” للاطمئنان عليه، ليفاجئها “محسن” بخبر زواج عبد ربه (رياض الخولي) على حنان الغرباوي في اليوم التالي.

 

مسلسل حق عرب الحلقة 23

خلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 ، أحضر عبد ربه (رياض الخولي) موظف الشهر العقاري لمنزل والد صباح، وأجبرها على التنازل عن ممتلكاتها له، ومن ثم يطلقها.

وشهدت مسلسل حق عرب الحلقة 23 أيضا ذهاب جمال عطوة للشقة التي تجتمع فيها زوجته سميحة مع رباح ويهددهم بالسلاح ولكن رباح يشتبك معه وينتهي الأمر إلى تفوق رباح وضرب جمال واخذ السلاح منه ويأمر سميحة بأن تعود للمنزل وكذلك جمال عطوة

وشهدت مسلسل حق عرب الحلقة 23 ايضا، معاناة عرب السويركي مع الإدمان، واحساسه بارهاق شديد نتيجة أعراض انسحاب المخدر، وطلبه من صديقه محسن بأن يحضر له جرعة مخدرات لتعاطيها لكي يهدأ.

مسلسل حق عرب الحلقة 23

وسمعت والدته حديثه مع صديقه لتعنفه وتقول له: مش هسيبك تدخل في الدوامة دي وانا معاك وجنبك لغاية ما تخف.

وسردت صباح ( وفاء عامر)، خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، لمحاسن شقيقة حسنية الداية حقيقة رضاعة انغام ابنة جلال السويركي على عرب، مؤكدة لها أن انغام عند ولادتها لم تتقبل لبن وفاء عامر وعندما طلبت من ماجدة (زوجة جلال السويركي) أن ترضعها رفضت وقال لها انها تعاني من ورم ولا تستطيع أن ترضعها.

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. رباح يستولي على سلاح "جمال" وسميحة تعود للمنزل

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

وعندما علمت صباح هذا خافت على عرب ابنها وتولت إحضار لبن لماجدة لرضاعته واخبرتها بأن هناك رجل خير يقوم بتوفير هذا اللبن للأبناء الأيتام.

 

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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