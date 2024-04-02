الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

تتواصل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23، بتعنيف رباح لشقيق عرب السويركي بعدما وقف بجانب شقيقه، ليؤكد له أنه يدفع له الكثير من الأموال ليقف بجواره خلال الحناقة التي دارت بينه وبين عرب.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 23

تتواصل احداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 ، بمحاولة اجبار عرب السويركي على الدخول الى احد المصحات لتلقي العلاج، إلا أن أنغام “كارولين عزمي” تحاول اقناعه على دخول المصحة، لكنه يرفض وتقنعه ان يبدا العلاج في المنزل بشكل كامل وحاد.

يظهر على عرب السويركي بودار حب لانغام ضمن احداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 ، حيث أكد لها أنها شخصية طيبة وبها الكثير من التفاصيل التي تجعله يحبها، من جانب أخر يقوم عبدربه بطلب الزواج للمرة الثانية من حنان دينا فؤاد، لكنها تحاول ان تبتعد عن فعل ذلك، ويترك لها الرد على ذلك في اقرب وقت.

وخلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 ،تترك انغام منزل والدها وتذهب الى والدتها صباح الجياش لتعيش معها، وتؤكد لها ان عرب السويركي دخل في الادمان بسبب فعل والدها به، الامر الذي يجعلها تطلب منها ان تذهب لتراه في منزله.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.