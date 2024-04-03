جمال يفاجئ زوجته بأنه لا ينجب وأن حملها ليس من صلبه.. أهم أحداث الحلقة 23 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، إخبار سميحة، ابنة نجله المعلم عبد ربه زوجها جمال، بحملها، وذلك بعدما تمكن من ضبطها بغرفة نوم عشيقها رباح أبو الدهب.

وقال لها جمال: اللي في بطنك ده مش من صلبي، أنا مبخلفش يا سميحة، إنتي عوزاني أربي كمان ابن رباح أبو الدهب في بيتي.

وردت عليه سميحة قائلة: أنا مراتك أدام المنطقة كلها، عاوزني أنا واللي في بطني ومخزن الخشب مع بعض كان بها، مش عاوزني خلاص طلقني وأروح أنزل اللي في بطني، وأنت عارف إن جوازنا من الأول مصلحة.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف ا.