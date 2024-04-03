مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. سامح الغول يطرد ميسون بعد اعترافها

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مواجهة بين الفنانة ميسون التي تقوم بدور سميحة، مع ابنها سامح الغول، بعد اعترافها له بأن معتز كان أخوه، حيث قال لها: أخويا؟ يعني كان بيحبني بجد وبيخاف عليا؟ وانتي جاية تقوليلي بعد ما مات؟ واللي قتلته تبقى اختي؟ جاية تقوليلي دلوقت ليه؟.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24

وطرد سامح الغول امه سميحة بعد اعترافها، حيث شعر بالضياع والتوهة، بأن كان له أخ وعرف بأمره بعد موته، وليس وقتما كان يساعده، بجانب صدمته بأن من قتله هو أخته ولاء.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.