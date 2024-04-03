"صيد العقارب" الحلقة 24.. رياض الخولي يوبّخ رجاله بعد تعرضهم لعلقة موت

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواجهة بين الفنان رياض الخولي (إسماعيل الغول) ورجاله الذين تعرضوا للضرب على يد فتوات عايدة ضرغام، قائلاً لهم: “بذمتكم انتو رجالة انتو؟ قال جايين تحرسوني! ده انتو عايزين اللي يحرسكوا”.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24

وطلب إسماعيل الغول من زكريا "مجموعة من الرجال لحراسة فيلته شريطة أن يكون قلبهم "ميت" ولا يهابون أي شيء".

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

وتعرض الحلقة 25 من مسلسل “صيد العقارب” في الساعة الـ7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات CBC، ومن خلال قناة CBC دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

- أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

- رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

- محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

- منال سلامة زوجة علي ضرغام

- سيمون في دور سماسم (سميحة)

- مجدي بدر محامي

- محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

- محمد علاء جاميكا في دور ياسين

- عماد صفوت

- سامية عاطف

- ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

- صفاء جلال

- أحمد جمال سعيد في دور معتز

- عزوز عادل

- مي القاضي في دور ولاء (لولو)

- سيف الديربي

- محمد صلاح

- الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

- صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

- إنتاج فينومينا

- إخراج الدكتور أحمد حسن.