مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. لصوص يطاردون بركة عائلة ضرغام

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصار مصطفي بركة عائلة ضرغام (محمد علي رزق) في شوراع القاهرة خوفًا من العودة للمنزل بسبب رد فعل عايدة (غادة عبدالرازق).

وطارد لصوص مصطفي بركة عائلة ضرغام، وقرروا سرقته بعد ضربه بسبب وجود الكثير من الأموال معه، ما يجعله يشعر بالحزن على الحال الذي وصل له، بمجرد خروجه من منزله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24

وتصاعدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل صيد العقارب، وجلس مصطفي يبكي بشدة ويدعو المولي عزوجل، قائلًا: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس"، وساعده حارس المسجد ليدخل فيه ويجلس به.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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