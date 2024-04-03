الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة الـ24 صيد العقارب.. هل ستشرب غادة عبدالرازق سم عائلة ضرغام؟

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

الحلقة الـ 24 مسلسل صيد العقارب، تصاعدت الأحداث خاصًة بعد قرار إسماعيل الغول (رياض الخولي)، بقتل عايدة (غادة عبدالرازق) بالسم، وهو الأمر الذي سيساعده فيه شوقي (عماد صفوت) زوج شقيقة عايدة، وهو الأمر الذي أصابه بالفزع.

ويحاوّل إسماعيل الغول (رياض الخولي) إقناع شوقي بوضع السم لعايدة حتي يتمكن من قتلها والاستيلاء على مكانها في الشركة، بالإضافة إلى تخلص عائلة ضرغام من مطاردتها لهم المستمرة.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 24

ومن المتوقع أن تتصاعد أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل صيد العقارب، وهل ستشرب غادة عبدالرازق (عايدة) السم أم ستنقذها العناية الإلهية كما يحدث كل مرة تحاول عائلة ضرغام قتلها.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

 

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc  دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

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ابطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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