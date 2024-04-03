الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل جودر الحلقة 9.. إخوان جودر يسرقون الطعام من التجار في السوق

جودر
جودر

خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر، قالت والدة جودر له إن أخواته أضاعوا مال والدهم مما نتج عنه حزن والدهم ووفاته وعندما أضاع سالم وسليم الأموال  أصبحا لا يملكان أي أموال تساعدهما حتى على تناول الطعام، ما جعلهم يسرقون الطعام من التجار في السوق.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة العاشرة، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر الحلقة 9.. جودر يفاجئ بوجود والدته فى الشارع لطلب المساعدة

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

ابطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:


-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض 

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد علي

- إسلام حافظ

- مجدي بدر 

-هنادي مهنا. 

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