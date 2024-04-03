مسلسل جودر أحداث الحلقة 9.. جودر يدافع عن أخويه سالم وسليم بعد السرقة

مسلسلات رمضان 2024.. حيث انطلقت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر لـ ياسر جلال، على قناة ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل جودر الحلقة 9

تستمر أحداث الحلقة 9 من مسلسل جودر ويقف بجوار إخوته رغم ما قاموا به في الماضي، حيث قام جودر بالدفاع عن أخويه سالم (وليد فواز) وسليم (ياسر الطوبجي) بعد أن سرقا بعض الخضروات وعنزة، ليدفع الأموال لصاحب العنزة.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 9

يمكنك مشاهدة "جودر"، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 5 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئًا بالقصص الخيالية، التي تمزج بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" ابن التاجر عمر وتتوالى الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وإخوته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذات عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغنى أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 9

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى - جوهر وArouma تامر مرتضى.

يهمك أيضًا: