مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. مواجهة بين عايدة وياسين بعد سجن ولاء

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، مواجهة شرسة بين ياسين الغول ويقدم دوره الفنان محمد علاء جمايكا، وعايدة ضرغام الذي تقدمه الفنانة غادة عبدالرازق، حيث هاجمها بعد حبس اخته ولاء التي شكت بأن زوجها يخونها مع زوجة أبيها واتضح أنه ابنها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

وقال ياسين لـ “عايدة” غاضبًا: “عايزة تاخدي حقك من ولاء الغلبانة؟ عايزة تموتيها؟ وعايزة تموتي مين كمان ممكن تموتيني أنا؟”، لترد عايدة مؤكدًة أنها لم تقصد إيذائها وأن قصتها جاءت بالخطأ، كما أخبرته أنها ستظل تأخذ بثأر أخيها حتى تموت.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 23

مسلسل صيد العقارب يعرض يوميا على منصة واتش أت وقنا سي بي سي، في تمام الساعة 7.30 مساء

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

مواعيد عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صيد العقارب، عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وهي منصة واتش ات وقناة سي بي سي ويعرض في الساعة 7.30 مساء يوميا في رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.