مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. محمد نجاتي يراقب سيمون ومعتز عبر الكاميرا

تطرقت أحداث الحلقة 22 في مسلسل صيد العقارب، إلى عدة أحداث، أبرزها اكتشفا الفنان محمد نجاتي التواصل والعلاقة بين الفنانة سيمون ومعتز الذي يعمل في الشركة عندها، وذلك عندما رآها تتحدث معه عبر الهاتف من خلال تصنته عليهم عبر الكاميرات.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

وظل يردد محمد نجاتي عندما طلبت سيمون من معتز أن يأتي إلى بيتها وقال: حلو الكلام ده.. تكمل بس على خير، بس يا ترى ممكن سامح يكون راح فين؟

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.