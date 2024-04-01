الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. حلم عايدة بالحمل يتحقق بعد طول انتظار

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب بمحاولة زوجة علي ضرغام (محمود عبد المغني) بقتل إسماعيل الغول (رياض الخولي)، أثناء القبض عليه وقت احتفاله بخطوبة نجلته وتصاعدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل صيد العقارب، حتى أنه اكتشفت عايدة (غادة عبدالرازق)، حملها من ياسين (محمد علاء جاميكا) الذي طال انتظاره.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 21

وتصاعدت أحداث المسلسل حتي أن عايدة شعرت بخيبة أمل بسبب الصراعات التي دارت بين عائلة الغول وعائلة ضرغام، وتحاوّل طوّال الوقت أن تسعي جاهدة لتجد سامح الغول (أحمد ماجد) كما أنها كشفت بعض الأمور والأسرار عن إسماعيل الغول (رياض الخولي) ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ21.

"صيد العقارب" الحلقة 21.. تعليمات الطبيب لغادة عبدالرازق عقب حملها

"صيد العقارب" الحلقة 21.. الضابط حسام تظهر عليه علامات الحب لشقيقة غادة عبدالرازق


مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 22

يعرض مسلسل صيد العقارب في 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، ويعاد عرض الحلقة بعد الميعاد الأصلي بساعتين، أي يتم عرضها في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، عبر سي بي سي دراما.


مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة سي بي، وقناة سي سي بي سي دراما.
ابطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

"صيد العقارب" الحلقة 21.. تعليمات الطبيب لغادة عبدالرازق عقب حملها

"صيد العقارب" الحلقة 21.. الضابط حسام تظهر عليه علامات الحب لشقيقة غادة عبدالرازق

"صيد العقارب" الحلقة 21.. صدمة غادة عبدالرازق بعد تسجيلات إسماعيل الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة تخطط لخروج منال سلامة من السجن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. إخلاء سبيل رياض الخولي بكفالة 3 ملايين جنيه

صيد العقارب مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة العشرون من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الثانية والعشرون صيد العقارب الحلقة 22 الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. أدهم الغول يطالب خطيبته حفيدة ضرغام بالزواج

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8|سيمون وعشيقها يضعان خطة جديدة للنيل من زوجها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. غادة عبد الرازق تتوعد عائلة الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سيمون تعاتب رياض الخولى لحزنه على أحمد ماهر

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 8.. خطوة واحدة تنتظرها غادة عبدالرازق لتنفيذ انتقامها

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " موعد عرض الحلقة 8

موعد عرض مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 7

صيد العقارب الحلقة 6.. أحمد ماهر يكشف سر قتل نجله (على ضرغام)

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"