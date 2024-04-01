مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. حلم عايدة بالحمل يتحقق بعد طول انتظار

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب بمحاولة زوجة علي ضرغام (محمود عبد المغني) بقتل إسماعيل الغول (رياض الخولي)، أثناء القبض عليه وقت احتفاله بخطوبة نجلته وتصاعدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل صيد العقارب، حتى أنه اكتشفت عايدة (غادة عبدالرازق)، حملها من ياسين (محمد علاء جاميكا) الذي طال انتظاره.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 21

وتصاعدت أحداث المسلسل حتي أن عايدة شعرت بخيبة أمل بسبب الصراعات التي دارت بين عائلة الغول وعائلة ضرغام، وتحاوّل طوّال الوقت أن تسعي جاهدة لتجد سامح الغول (أحمد ماجد) كما أنها كشفت بعض الأمور والأسرار عن إسماعيل الغول (رياض الخولي) ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ21.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 22

يعرض مسلسل صيد العقارب في 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، ويعاد عرض الحلقة بعد الميعاد الأصلي بساعتين، أي يتم عرضها في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، عبر سي بي سي دراما.



مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة سي بي، وقناة سي سي بي سي دراما.

ابطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.