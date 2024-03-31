"صيد العقارب" الحلقة 21.. صدمة غادة عبدالرازق بعد تسجيلات إسماعيل الغول

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة21، بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية، حيث توجه المقدم حسام ضابط المباحث مسرعا إلى غادة عبدالرازق، وقام بسماع التسجيل الخاص لوالد سامح الغول الذي يقول فيه أن سامح نجله داخل مصر، وليس خارجها مثلما أوهمنا عائلة ضرغام.

مسلسل صيد العقارب - الحلقة 21

في صيد العقارب الحلقة 21، فاجأ الضابط حسام غادة عبدالرازق برده حينما قال لها إن هذا التسجيل لن ينفع يكون دليلا، لإدانة اسماعيل الغول بالتستر على مجرم هارب، مما أثارا حفيظة غادة عبدالرازق، لكن طلب حسام من غادة بعدم التدخل في عمله حتى يقوم باللازم.

صيد العقارب - عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.