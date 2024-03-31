مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة تخطط لخروج منال سلامة من السجن

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق اليوم أحداثا مصيرية، حيث حاولت غادة عبدالرازق البحث عن حل لمأزق حبس منال سلامة زوجة شقيقها علي، من خلال التشاور مع المحامي الخاص بعائلة ضرغام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، قال محامي عائلة ضرغام لغادة عبدالرازق، أن الحل الوحيد للخروج من مأزق حبس منال سلامة هو إثبات أنها وقت ارتكاب الجريمة كانت في غير حالتها وأنها مصابة بحالة نفسية دفعتها لارتكاب الجريمة.

وقالت غادة عبدالرازق للمحامي أن زوجة أخيها عانت من مرض نفسي عقب مقتل زوجها، وقمنا بالكشف عليها وتم كتابة عدد من الأدوية لها، خاصة وأنها لم تستوعب وفاة زوجها إلا من فترة بسيطة عقب عرضها على طبيب، وحتى الأن تعالج من تلك الحالة النفسية، فطلب المحامي إحضار تلك الشهادات لعرضها على الطب النفسي، وسيتم حبسها في المستشفى لفترة وعقب استقرار الحالة سيتم إخراجها من المستشفى إلى البيت.

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.