مسلسل صيد العقارب الحلقة21..  أول ظهور لولاء الغول مع زوجها عشيق سيمون

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق اليوم أحداثا مصيرية، حيث ظهرت ولاء الغول بصحبة زوجها معتز الذي تربطه علاقة عشق محرم مع زوجة والدها، داخل عش الزوجية وتظهر عليها علامات الحزن عقب الشروع في قتل والدها وإصدار قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قالت ولاء لزوجها يبدو أن وجهي شؤم على والدي، لأن يوم فرحي حدث مكروه صعب لنا بالقبض على والدي ومحاولة قتله من قبل عائلة ضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، طلب معتز من زوجته ولاء أن تكف عن هذا الحزن، لأنها ليس لها في الأمر شيء، وأنه يحبها جدا ولا يجب أن تحزني في مثل هذا اليوم

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبد المغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.