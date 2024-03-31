الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غادة عبدالرازق تقترب من إنهاء «صيد العقارب»

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

أوشكت النجمة غادة عبدالرازق على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسلها الرمضانى الجديد «صيد العقارب»، الذى يعرض حاليًا وبشكل حصرى عبر شاشة قنوات CBC. 

ويتبقى لفريق عمل المسلسل يومان فقط للانتهاء من تصويره بشكل كامل، ليرفع المخرج أحمد حسن شعار «فركش»، بعد انتهاء مونتاج الحلقات الأخيرة.

ويعرض مسلسل «صيد العقارب» ضمن مسلسلات الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، وهو من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق على قناة CBC فى الساعة ٧.٣٠ مساء، وعلى قناة CBC دراما فى الـ ٩ مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

صيد العقارب

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