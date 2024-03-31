"صيد العقارب" الحلقة 21.. تعليمات الطبيب لغادة عبدالرازق عقب حملها

شهدت الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق اليوم أحداثا مصيرية حيث توجهت غادة عبدالرازق إلى طبيب لتتبين مدى حقيقة حملها من عدمه بعد أن أصيبت بقيء شديد، وكانت تتخيل أن ذلك مجرد برد في الأمعاء ليأتي لها رد مفاجئ من الطبيب المعالج.

مسلسل صيد العقارب الحلقة21

وقال لطبيب لغادة إن هذا ليس برد في الأمعاء كما تخمن: هل تحبين أن يرزقك بولد أو بنت؟"، وطالبها بأن تعتني بنفسها حتى لا يتم لها أي إجهاض".

مسلسل صيد العقارب عرض الحلقة 21

وتسعى غادة للبحث عن ثأر شقيقها ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.