الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. هل تُبلغ "عايدة" زوجها بنتيجة اختبار الحمل؟

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. تفاجأت غادة عبد الرازق “عايدة” بنتيجة اختبار الحمل الإيجابية، بعد صبر دام لسنوات. 

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، هل تبلغ غادة عبدالرازق " عايدة ضرغام " زوجها محمد علاء " ياسين الغول"، بنتيجة اختبار الحمل؟

 

"صيد العقارب" الحلقة 21.. الضابط حسام تظهر عليه علامات الحب لشقيقة غادة عبدالرازق

 

وتستكمل في حلقة اليوم الأحداث المثيرة  ضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يعتبر حالة درامية خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

 

مسلسل صيد العقارب من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يضم  كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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