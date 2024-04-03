مسلسل محارب الحلقة 24.. جدة محارب "كبيرة العائلة" تخرج من المستشفى

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض اليوم الحلقة ٢٤ من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على CBC، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة ٢٤

تستعد الجدة كبيرة عائلة محارب للخروج من المستشفى بعدما دخلت في غيبوبة تامة بعد الشجار على الثأر والدم ضمن احداث الحلقة ٢٤ من مسلسل محارب.

فيما يتحدث جمال مع راجح “ابناء عم محارب” لاقناع راجح بحق محارب واخوته في الميراث وعدم الثار منه.

ولكن يرفض سائر كبار عائلة محارب من توريث عزيز محارب واخوته ويصممون على الثأر منه بعد ٢٥ عام، ضمن ضمن أحداث الحلقة ٢٤ من محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب مواعيد عرض الحلقة 24

ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على CBC حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.