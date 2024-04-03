مسلسل فراولة الحلقة 9.. نيلي كريم تتلقى عرضًا للتخلص من أحد رجال الأعمال

مسلسل فراولة الحلقة 9.. تلقت نيلي كريم عرضًا جديدًا من أحد رجال الأعمال ويدعى عماد الغزالي، وعرض عليها مبلغ مالي كبير مقابل القضاء علي آخر يُدعى مؤنس أبو الليل، أحد أهم منافسيه في سوق الأدوات المنزلية.



قصة مسلسل فراولة

انتقلت فراولة إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 9



يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الحلقة التاسعة الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" يشارك به عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

يهمك أيضا:

received_402017489130178