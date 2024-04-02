مسلسل فراولة ملخص الحلقة 7.. نيللي كريم تحترف العلاج الروحي

مسلسل فراولة الحلقة 7.. تتصاعد الأحداث بعد اتقان نيللي كريم ونجاحها في مجال العلاج الروحي وحصلت من خلاله علي مبالغ كبيرة من المال بعد صفقة ملك المقاولات العصفوري.

مسلسل فراولة ملخص الحلقة 7

خلال احداث مسلسل فراولة الحلقة 7 ، حققت “فراولة” نجاحًا كبيرًا في مجال العلاج الروحي واشتهرت بالدكتورة، وعرض عليها الظهور في أحد البرامج أسبوعيًا بمقابل مادي كبير مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، عبر قناة cbc، بعد أن اشتهرت بشطارتها في تلك المجال.



ونجحت فراولة ضمن احداث مسلسل فراولة الحلقة 7 ، في صفقة جديدة من محسن العصفوري وشهرته ملك المقاولات في مصر، ليستشيرها بعد وفاه العراف الافريقي الخاص به لكن قبل الوفاة حدثه العراف أنه سيقابل شخص آخر يستشيره من بعده، وبعدها ظهرت فراولة أمامه في التلفاز واختارها لتحل مكانه.



وحدثها العصفوري، خلال احداث مسلسل فراولة الحلقة 7 ، أنه لديه صفقه كبيرة ويريد أن يستشيرها هل يوافق عليها أم لا، ولكن فراولة كانت تريد أن تنجو من هذا الموفق وقالت له أن يوافق عليها وبعدها بالفعل نجح في الصفقة وكسب 10 مليون جنية وعرض عليها نصف مليون اتعابها.

وطلبت شيماء سيف من نيللي كريم الشهيرة بخبيرة العلاج الروحي، مساعدتها في طريقة حتي يقع مهندس الصيانة في حب اس اس ملكة التريند، ومن ناحية أخري عرضت اس اس علي صفوت مبلغ مالي لحل الديون التي تتراكم عليه.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 8

يتابع الجمهور الحلقة8، من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، اليوم، على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

يعرض الحلقة 8 من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، اليوم، على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



قصة مسلسل فراولة

نجحت فراولة من الانتقال إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.



أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الكوميدي من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.