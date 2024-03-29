مسلسل فراولة الحلقة 4.. ظهور خاص لكابتن رضا عبدالعال: "فرقتي محسودة"

مسلسل فراولة الحلقة 4.. شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة مشهد جمع بين الكابتن رضا عبدالعال، والدكتور إبراهيم "صدقي صخر" الذي يعمل طبيب نفسي لعلاج اللاعبين نفسيًا، وأكد له أن اللاعيبين يعانوا من حالة نفسية ومادية ومعنوية سيئة، ليرد الكابتن رضا: “ده حال جميع أندية مصر وليس فقط الفريق الذي يدربه”.



ولم يقتنع الكابتن بكلام الطبيب النفسي وقال لـ" صدقي صخر": " الفريق بتاعي محسود وفي ناس مستنية وقوعي لكن علي جثتي، هبخر أوضة اللبس وأرقي اللاعيبة".

قصة مسلسل فراولة

تجسد نيلي كريم دور فتاة فقيرة تدعي فراولة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 4



يعاد مسلسل الحلقة 4 فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" من بطولة نيلي كريم ويشاركها عدد من الفنانين، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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