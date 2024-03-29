مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم" ملخص الحلقة 3

تدخل نيلي كريم في السباق الرمضاني بالكوميديا الايت، بمسلسل فراولة وتشهد حلقة اليوم أحداث جديدة بعد أن عملت فراولة في مجال بيع الطاقة الحيوية وحققت أرباح كبيرة من المبيعات.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 3

حاولت فراولة في بداية الحلقة الثالثة، أن تبيع لأصحابها أدوات كهربائية من أباجورة الطاقة التي تحتوي على معادن وأحجار تمتص الطاقة السلبية، والليد التي تجلب الطاقة الحيوية وتمتص الضغوط والتوتر العصبي ـ بسعر 15 ألف جنيه للواحدة، وفي محاولة لإقناع أصدقائها حتى تحقق التارجت الخاص بها وتوفر أكبر نسبة مكسب، ولكن حتى الآن لم يصدقوها ومقتنعون أنها تبيع الوهم.

وقدم العاملون أصدقاء فريال في الشركة التي كانت تعمل بها فراولة في العقارات استقالتهم من أجل العمل في شركة العميل الصيني بعد تحقيق أرباح باهظة لم يتم تحقيقها من قبل، ونجحت فراولة في بيع أكبر عدد من أباجورات جلب الطاقة الحيوية المصنوعة من الأحجار الكريمة بسعر خيالي.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 4

تعرض الحلقة 4 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.



قصة مسلسل فراولة

بدأت فراولة حياتها كفتاة فقيرة ولكن وتترك روتين حياتها بين الفقر، لتتحول للغناء بعد أن نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.