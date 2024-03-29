الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم" ملخص الحلقة 3

مسلسل فراولة لنيلي
مسلسل فراولة لنيلي كريم

 تدخل نيلي كريم في السباق الرمضاني بالكوميديا الايت، بمسلسل فراولة وتشهد حلقة اليوم أحداث جديدة بعد أن عملت فراولة في مجال بيع الطاقة الحيوية وحققت أرباح كبيرة من المبيعات.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 3

حاولت فراولة في بداية الحلقة الثالثة، أن تبيع لأصحابها أدوات كهربائية من أباجورة الطاقة التي تحتوي على معادن وأحجار تمتص الطاقة السلبية، والليد التي تجلب الطاقة الحيوية وتمتص الضغوط والتوتر العصبي ـ بسعر 15 ألف جنيه للواحدة، وفي محاولة لإقناع أصدقائها حتى تحقق التارجت الخاص بها وتوفر أكبر نسبة مكسب، ولكن حتى الآن لم يصدقوها ومقتنعون أنها تبيع الوهم.

وقدم العاملون أصدقاء فريال في الشركة التي كانت تعمل بها فراولة في العقارات استقالتهم من أجل العمل في شركة العميل الصيني بعد تحقيق أرباح باهظة لم يتم تحقيقها من قبل، ونجحت فراولة في بيع أكبر عدد من أباجورات جلب الطاقة الحيوية المصنوعة من الأحجار الكريمة بسعر خيالي.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 4

تعرض الحلقة 4 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري  اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري  اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


قصة مسلسل فراولة

بدأت فراولة حياتها كفتاة فقيرة ولكن وتترك روتين حياتها بين الفقر، لتتحول للغناء بعد أن نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

 

أبطال مسلسل فراولة

من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

مسلسل فراولة الحلقة الثالثة مشاهدة مسلسل فراولة فراولة موعد عرض فراولة موعد عرض مسلسل فراولة موعد اعادة مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة أبطال مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل نيلي كريم مسلسل نيلي كريم نيلي كريم قنوات عرض فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة موعد مسلسل فراولة الحلقة الثالثة من فراولة فراولة الحلقة الثالثة فراولة الحلقة 3 الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 مسلسل فراولة عبر Watch It

مواد متعلقة

موعد اعادة مسلسل فراولة لـ نيلي كريم الحلقة 3

مسلسل "فراولة" الحلقة 3.. نيللى كريم تبدأ وظيفتها الجديدة فة بيع "الطاقة الحيوية"

فراولة الحلقة 3.. صدقى صخر طبيب نفسى ولم يقتنع بالطاقة الحيوية

مسلسل فراولة الحلقة 3.. استقالة العاملين فى شركة العقارات للعمل بشركة يانج

مسلسل فراولة ملخص الحلقة 2.. نيللي كريم تقنع العميل الياباني بشراء منزل والدها

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم"

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلى كريم

فراولة الحلقة 2.. مستر ينج يعرض على سامية سوشيال العمل معه بشكل حصرى

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

رمضان صبحى يعطل مفاوضات بيراميدز.. هل ينضم جناح السماوى للزمالك؟

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

الجيش الإسرائيلى يعترف بمقتل جندى وإصابة 16 فى غزة

رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف ملابسات عدم بث صلاة الجمعة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"