مسلسل "فراولة" الحلقة 3.. نيللى كريم تبدأ وظيفتها الجديدة فة بيع "الطاقة الحيوية"

مسلسل فراولة الحلقة 3.. بدأت الأحداث باستلام “فراولة” وظيفتها الجديدة، وحاولت أن تبيع لأصحابها أدوات كهربائية من أباجورة الطاقة التي تحتوي على معادن وأحجار تمتص الطاقة السلبية، والليد التي تجلب الطاقة الحيوية وتمتص الضغوط والتوتر العصبيـ بسعر 15 ألف جنيه للواحدة، وفي محاولة لإقناع أصدقائها حتى تحقق التارجت الخاص بها وتوفر أكبر نسبة مكسب، ولكن حتى الآن لم يصدقوها ومقتنعون أنها تبيع الوهم.

وشهدت الحلقة منافسة قوية بين النجوم في الأدوار الكوميدية من بينهم الفنانة نيللي كريم والتي تدخل السباق الرمضاني بالكوميديا اللايت بعد آخر عمل لها في فيلم ڤوي ڤوي ڤوي وقبل مسلسل 100 وش الذي حقق نجاحا كبيرا ومستمر حتى الآن.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة اجتماعي لايت كوميدي وبطولة نيلي كريم، وتجسد دور فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر، نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الانفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

قنوات عرض مسلسل فراولة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة اليوم، بطول نيللي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.