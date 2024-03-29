الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "فراولة" الحلقة 3.. نيللى كريم تبدأ وظيفتها الجديدة فة بيع "الطاقة الحيوية"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 3.. بدأت الأحداث باستلام “فراولة” وظيفتها الجديدة، وحاولت أن تبيع لأصحابها أدوات كهربائية من أباجورة الطاقة التي تحتوي على معادن وأحجار تمتص الطاقة السلبية، والليد التي تجلب الطاقة الحيوية وتمتص الضغوط والتوتر العصبيـ بسعر 15 ألف جنيه للواحدة، وفي محاولة لإقناع أصدقائها حتى تحقق التارجت الخاص بها وتوفر أكبر نسبة مكسب، ولكن حتى الآن لم يصدقوها ومقتنعون أنها تبيع الوهم.

وشهدت الحلقة منافسة قوية بين النجوم في الأدوار الكوميدية من بينهم الفنانة نيللي كريم والتي تدخل السباق الرمضاني بالكوميديا اللايت بعد آخر عمل لها في فيلم ڤوي ڤوي ڤوي وقبل مسلسل 100 وش الذي حقق نجاحا كبيرا ومستمر حتى الآن.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل  فراولة اجتماعي لايت كوميدي وبطولة نيلي كريم، وتجسد دور  فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر، نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الانفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة 
المسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

قنوات عرض مسلسل فراولة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة اليوم، بطول نيللي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة الحلقة الثالثة مشاهدة مسلسل فراولة فراولة موعد عرض فراولة موعد عرض مسلسل فراولة موعد اعادة مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة أبطال مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل نيلي كريم مسلسل نيلي كريم نيلي كريم قنوات عرض فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة موعد مسلسل فراولة الحلقة الثالثة من فراولة فراولة الحلقة الثالثة فراولة الحلقة 3 الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 مسلسل فراولة عبر Watch It

مواد متعلقة

مسلسل فراولة ملخص الحلقة 2.. نيللي كريم تقنع العميل الياباني بشراء منزل والدها

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم"

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلى كريم

فراولة الحلقة 2.. مستر ينج يعرض على سامية سوشيال العمل معه بشكل حصرى

مسلسل فراولة الحلقة 2.. نيللى كريم تخسر وظيفتها بعد غلق شركة العقارات

مسلسل فراولة الحلقة 2.. نيلي كريم تزور والدها في السجن

مسلسل فراولة الحلقة الثانية.. نيلي كريم تبيع الطاقة الحيوية مقابل 75 ألف شهريا

مسلسل فراولة.. ملخص أحداث الحلقة 1

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

عاجل.. الأمم المتحدة تناشد بجمع 1.4 مليار دولار لدعم اللاجئين من جنوب السودان

مصطفى بكري يكشف حقيقة تعيين نائب للرئيس بعد أداء اليمين الدستورية

رئيس جهاز قنا الجديدة: 200 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 28 عمارة بسكن لكل المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس