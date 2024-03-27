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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة.. ملخص أحداث الحلقة 1

فراولة
فراولة

تعرض اليوم الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، والتي تجسد دور فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 1

وشهدت الحلقة الأولي من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، مشهد لفتاة تحاول الانتحار وسمعت فراولة أحد عملائها في العقارات أثناء إقناعة بشراء أحدي الشقق وفاجئة صوت فتاة تصرخ ذهبت فراولة في محاولة ذكية إقناع الفتاة بالانتحار ووقفت بجانبها قائلة: "أنا عند أسباب كبيرة أمي ميتة وعليا اقساط والبيعة كمان هتبوظ"، واقتنعت الفتاة ورفضت الانتحار وأنقذتها.

انتهت أحداث الحلقة الأولى بخناقة بين “فراولة” ومديرها بعد أن أكتشفت أن شيك المكافأة بدون رصيد.

وذهبت فراولة غاضبة خلال احداث مسلسل فراولة الحلقة 1، تسأله عن السبب ليرد عليها:" انتي بنت الشركة"، وهو ما أثار انزعاجها فاعتدت عليه ووجهت له ضربة على الرأس.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 2

تعرض الحلقة 2 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

يعرض اليوم الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

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قصة مسلسل فراولة

مسلسل نيلي كريم من الأحداث السريعة المشوقة ذات 15 حلقة، وقصتها فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الحديد حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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