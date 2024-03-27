مسلسل فراولة الحلقة 2.. نيلي كريم تخسر وظيفتها بعد غلق شركة العقارات

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيلي كريم، إغلاق شركة العقارات التي كانت تعمل بها فرال وحبس مديرها، الأمر الذي يجعلها حزينة لكنها لم تعلم أن ذلك بداية حظ فراولة مع العميل الياباني الذي تفائل بها لتبدأ مرحلة جديدة من العمل في مجال الطاقة الإيجابية وتنتقل من الفقر إلي حياة الأثرياء.

مسلسل فراولة الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، محاولة إقناع من العميل الياباني التي اقنعتة من شراء البيت وبعد أن شاهد الموقف التي أنقذت فيه السيدة التي كانت تريد الانتحار، الأمر الذي جعله يتفائل بها لأنها يعمل في بيع الطاقة الحيوية ويعالجهم من الطاقة السلبية وعرض عليها مبلغ شهري 75 ألف ونسبة 20٪ ووافقت علي الفور.

قصة مسلسل فراولة

"مسلسل فراولة" من بطول الفنانة نيللي، مسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.



أبطال مسلسل فراولة





يشارك عدد من الفنانين في مسلسل فراولة من بطولة نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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