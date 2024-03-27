الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل فراولة الحلقة الثانية.. نيلي كريم تبيع الطاقة الحيوية مقابل 75 ألف شهريا

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، محاولة إقناع من العميل الياباني التي اقنعتة من شراء البيت وبعد أن شاهد الموقف التي أنقذت فيه السيدة التي كانت تريد الانتحار، الأمر الذي جعله يتفائل بها لأنها يعمل في بيع الطاقة الحيوية ويعالجهم من الطاقة السلبية وعرض عليها مبلغ شهري 75 ألف ونسبة 20٪ ووافقت علي الفور.

تعود الفنانة نيللي كريم للكوميديا في رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" يدور في إطار كوميدي لكنه فكرة مختلفة تماما عن “100 وش”، وستكون كوميديا هادفة تناقش قضية اجتماعية، ويتكون من 15 حلقة فقط، والذي يعتبر  خط جديد من الأعمال أثبت نجاحه مع الناس، خاصة أنه يكون سريع الأحداث ويشوق الجمهور باستمرار. 

قصة مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم بمسلسل فراولة والتي تجسد دور فريال وشهرتها  “ فراولة” والتي تنتقل الي حياة الاغنياء بعد بيع الطاقة الحيوية ويخرج والدها من السجن ويعمل حارس عقار في الزمالك تحلم  فراولة بتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الحديد حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

الجمهور يضحك على مغامرات "فراولة".. والإسكندرية الأعلى بحثًا (تحليل بيانات)

مسلسل فراولة.. ملخص أحداث الحلقة 1

أبطال مسلسل فراولة

يشارك عدد من الفنانين في مسلسل "فراولة" رمضان 2024 من بطولة نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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