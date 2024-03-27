الجمهور يضحك على مغامرات "فراولة".. والإسكندرية الأعلى بحثًا (تحليل بيانات)

ضمن عروض دراما رمضان الكوميدية لهذا العام، تألق مسلسل "فراولة" وشخصية بطلته الساخرة التي تجسدها نيللي كريم، في النصف الثاني من شهر رمضان، لتحتل موقعًا متميزًا على منصات التواصل الاجتماعي.

قصة المسلسل

تتناول أحداث المسلسل رحلة صعود شابة فقيرة تدعى "فراولة" من كونها ابنة لحارس عقار إلى أن تصبح من مشاهير السوشيال ميديا وخبيرة في مجال الطاقة والعلاج الروحي، وذلك في إطار كوميدي مليء بالمواقف الطريفة.

ومنذ عرض الحلقات الأولى، لاقى المسلسل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على منصات التواصل، حيث تفاعل المشاهدون بشكل واسع مع مغامرات الشخصية الرئيسية "فراولة" وتعليقاتها الساخرة.

من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"الإسكندرية" الأكثر بحثًا عن "فراولة"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 16:49 مساءً بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة الأسكندرية بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الجيزة بموجب 84 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القاهرة بموجب 71 عملية بحث في الدقيقة وبعدها محاظة الغربية بموجب 79 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة القليوبية بموجب 47 عملية بحث في الدقيقة.

%54.7 يغردون عن "فراولة "

وباستخدام أداة Tweet blinder حظيت التغريد بالصور واللينكات بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأربعاء، والحديث عن مسلسل "فراولة "، وذلك بنسبة 54.7%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 32.56%، يليها والتغريدات المكتوبة بنسبة 12.79%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 1.16%.

7763 مغرد يتفاعلون مع 222 منشور عن "فراولة "

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم في البحث والحديث عن مسلسل "فراولة " وصل إلى نحو 156 منشورًا من 85 حسابات وتفاعل معه 951 مغرد.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أندرويد في الصدارة بنسبة 42%، ثم أجهزة أيفون بنسبة 30%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 23%.

موعد عرض المسلسل

ويعرض مسلسل فراولة على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it

أبطال المسلسل

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل فراولة وهم: نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.