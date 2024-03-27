الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة.. موعد إعادة الحلقة 1

فراولة
فراولة

عرض أمس الحلقة الأولي من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، والتي تدور أحداث حول فتاة فقيرة ووالدها حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، وتسعى لتغيير واقعها والانتقال من الفقر إلى الثراء، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 1

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 1 

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، مشهد لفتاة تحاول الانتحار وسمعت فراولة أحد عملائها في العقارات أثناء إقناعة بشراء أحدي الشقق وفاجئة صوت فتاة تصرخ ذهبت فراولة في محاولة ذكية إقناع الفتاة بالانتحار ووقفت بجانبها قائلة: "أنا عند أسباب كبيرة أمي ميتة وعليا أقساط والبيعة كمان هتبوظ، واقتنعت الفتاة ورفضت الانتحار وأنقذتها".

وقام العميل الياباني بإعطاء فراولة سلسلة مكون من أحجار نادرة بمنطقة أسيا وتحاول جلب الطاقة الأمر الذي لم تفهمه فراولة حتي الآن.

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مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 2

يعرض الحلقة 2 من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، اليوم، على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

يعرض الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطول الفنانة نيللي، مسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

بطولة نيلي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف.

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