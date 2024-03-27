الخميس 28 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"الحشاشين" الحلقة 17: خطة الصبّاح تنكشّف ورسائله تقع في يد "البصّاصين"

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 17

فى الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز تسير الأحداث على عكس ما رسم له حسن الصبّاح، بعدما وقعت رسائله المشفره التي خطّط لإرسالها للقلاع المجاورة لطلب المدد والعون فى أيدى مجموعة من الرعاة، ونجاحهم فى فك ما بها من ألغاز وشفرات قبل إرسالها لجنود السلاجقة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 17

يكتشف زيد ابن سيحون هذا الخطأ الفادح خاصة أن الرسائل تحوى بيانات تفصيلية عن مداخل ومخارج القلعة السرية وحصر للمخازن والغلال والعتاد، ليكلفه الصباح بسرعة القبض عليهن واقتيادهن إلى قلعة ألموت ومن بين هؤلاء الفتيات "ريحانة" التي كانت من بين صفوف جنود قلعة آلموت من قبل، إلا أنها تنقلب علي حسن الصباح وأتباعه ودعوته إثر مقتل شقيقها.

وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين، تقف “ريحانة” فى مواجهة حسن الصباح، بشجاعة منقطعة النظير وهى تنتظر حكم القتل مثلها مثل شقيقها، سألها الصباح: من انتى وإزاى عرفتى تفسير الألغاز والرسائل.. لا أحد يعرف هذا إلا قلة قليلة فى القلعة؟، لتجيبه: انا بنت من بنات الرعاة، شقيقة، اتعلمت من انسان بعته لجهنم بإيدك، انا إيمانى ثابت ومذهبى ثابت أكتر منك.. وأنا واللي معايا ولا بنعاون السلطان ولا بنعاونك، الاتنين فى الظلم واحد.. انت بعت اخويا واللي معاه لجهنم والسلطان بيبعت جنوده للموت عشان يثبت انه انتصر عليه، الدم يولد دم بس مش دم سيدنا ولا السلطان، دم رعاه.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 18

وتعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة بداية من الساعة 9:45 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

تذاع حلقات الحشاشين حصريًا على dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

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قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة الحشاشين حول تاريخ واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى، وهو حسن الصباح، والتى ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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