الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ"نيلي كريم"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

يعرض اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم وتشهد الحلقة بعض الأحداث التشويقية بعد أن عرض العميل الياباني علي فراولة مبلغ مالي كبير مقابل أن تعمل معه في مجال الطاقة الحيوية.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 2

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 2

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم،شهدت الحلقة الثانية  محاولة إقناع من العميل الياباني "ينج" التي اقنعتة من شراء البيت وبعد أن شاهد الموقف التي أنقذت فيه السيدة التي كانت تريد الانتحار، الأمر الذي جعله يتفائل بها لأنها يعمل في بيع الطاقة الحيوية ويعالجهم من الطاقة السلبية وعرض عليها مبلغ شهري 75 ألف ونسبة 20٪ ووافقت علي الفور بعد أن خصرت وظيفتها في العقارات.

وجمع بين مستر "ينج"  العميل الياباني شراء شركة التسويق التي تمتلكها "سامية سوشيال" وتجسدها شيماء سيف أن تعمله معه بشكل حصري بمقابل مادي كبير خاصة أنه أعجب بأفكارها في مجال الإعلانات والتسويق قائلًا: "أريد شراءك بالمكان بالعاملين" وردت سامية سوشيال: "إديني فرصة أفكر".

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 3

يعرض الحلقة 3 من مسلسل فراولة  بطولة نيلي كريم، اليوم، على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

يتابع الجمهور مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، اليوم، على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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قصة مسلسل فراولة

تجسد النجمة نيلي كريم دور فتاة لعب معها الحظ بعد أن كانت من أسرة متوسطة الحال، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك في مسلسل فراولة الكوميدي من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى. 

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