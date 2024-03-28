علي جمعة: الحديث عن تساهل الصوفية في الدين "هرت وجهل"

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، أن كل تحركات أهل التصوف مؤسسة على دليل من الكتاب والسنة.

وقال جمعة خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، إننا لا نعيش زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأمر النبوي هو أن الذكر والدعاء يكون على السعة وليس التضييق ومن يخالف ذلك مبتدع.

وأضاف أن أي حديث عن أن الصوفية يتساهلون في الدين "هرت وجهل" لا واقع له، فالصوفية عبادة والتزام ببرامج أما الالتزام بالأحكام فهو شأن عموم المصريين.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.