"مش عارف أرجع لربنا وأثبت على الطاعة".. علي جمعة يقدم الحل

وجّه شاب سؤالًا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق:"لو في حد مش عارف يرجع لربنا ومش عارف يثبت على الطاعة يعمل إيه؟".

وأجاب "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين" المُذاع على القناة الأولى المصرية "حالة الواحد أما يدخل في التقصير والذنوب والمعاصي وعاوز يرجع ومش عارف أهم حاجة في الحكاية دي هي الذكر".

وأضاف:"ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، لذلك لازم يحاول يذكر ربنا كثيرًا فتلين له الصلاة الثقيلة عليه دلوقتي".

وتابع:"يذكر الله يسبح ربنا ويصلي على النبي، يمسك السبحة ويشتغل والذكر مش محتاج شروط ولا وقت ولا مكان، لكن الصلاة محتاجة تنتظر الوقت والوضوء وستر العورة واستقبال القبلة، كلمة ولذكر الله أكبر تعرفنا إن دي الدائرة اللي بمسك فيها لما تحصل الحالة دي".