الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار؟.. إسلام عفيفى يوضح

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني مع سلطة الاحتلال.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تباين في وجهات النظر حول مدى إلزامية هذا القرار في أنه يجبر سلطة الاحتلال على تنفيذه، لكن يظل قرار مجلس الأمن هو قانون دولي ومن يكتسب قوته.

وأشار إلى أن الإرادة الدولية في الفعل أو عدم الامتناع عن التدخل أمر مهم جدًا، متابعًا: "الفعل هنا إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار".

وأوضح أن هذا القرار مكسب دولي كبير يشعر نتنياهو بأنه منبوذ عالميًا ومعزول دوليًا ومحاصر من العالم كله وداخليًا أيضًا.

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